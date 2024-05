La nuova classifica del Giro d’Italia 2024 | Tiberi in top5 dopo il ritiro di Uijtdebroeks

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilsi è svegliato con una brutta notizia. La Maglia Bianca, Cian Uijtebroeks, ha dovuto dire “addio” alla Corsa Rosa. L’annuncio è arrivato direttamente dal team Visma-LB che ha annunciato lo stop del belga classe 2003. In questo modo cambia parecchio per il nostro Antonioche, oltre a diventare laMaglia Bianca, entra anche nelladellagenerale. Tadej Pogacar conserva ovviamente la maglia rosa di leader, con un vantaggio di 2’40” sul colombiano Daniel Felipe Martinez e 2’58” sul britannico Geraint Thomas. Quarta posizione per Ben O’Connor a 3?39, mentre è quinto Antonioche accusa 4:27 dalla vetta. Di seguito lagenerale del...

Arriva un nuovo ritiro al Giro d’Italia 2024 e, in questo caso, è davvero pesante. Prima del via della frazione odierna, la numero 11, che porterà il gruppo da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare, è arrivata la notizia che Cian Uijtdebroeks ...

