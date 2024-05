Ita-Lufthansa | Salvini - ' stop Bruxelles sarebbe atto ostile' **

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Sedirà bocciato" alle nozze tra Ita e"tornerò a chiedere conto ai geni didi quello cheunnei confronti dell'Italia". Lo dice il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo, intervistato da Tgcom24. "Se la Commissione europea facesse perdere tempogravissimo. Se qualcuno in queste ore sta lavorando per far saltare l'operazione è unverso Italia e italiani.l'ennesima dimostrazione che aci sono cittadini di serie A e serie B", attacca ancora il leader della Lega.

