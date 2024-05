Bomba d' acqua su Milano con allerta meteo arancione e strade allagate | le immagini impressionanti della città

Milano si risveglia letteralmente allagata. Proprio così: numerosi i disagi che stanno caratterizzando le prime ore di questa giornata tanto che è scattata l’allerta per il livello dei Fiumi . Non è infatti escluso che nel corso della giornata si ...

Milano - La notte a Milano è stata segnata da un'improvvisa tempesta che ha portato forti piogge, causando Allagamenti e disagi in diverse parti della città. La situazione è particolarmente critica per i Fiumi , con il rischio che il Livello dei ...

Milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate da questa mattina. Attiva la vasca contro le esondazioni: emergenza Lambro. Traffico in tilt - milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate da questa mattina. Attiva la vasca contro le esondazioni: emergenza Lambro. Traffico in tilt - Come previsto, una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, con temporali intensi a partire dal pomeriggio e dalla serata di ieri. Oggi, mercoledì 15 ...

Milano, bomba d'acqua in città: temporali e grandinate da questa mattina. Attiva la vasca contro le esondazioni. Traffico in tilt - milano, bomba d'acqua in città: temporali e grandinate da questa mattina. Attiva la vasca contro le esondazioni. Traffico in tilt - Come previsto, una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, con temporali intensi a partire dal pomeriggio e dalla serata di ieri. Oggi, mercoledì 15 ...

Alluvione a Milano: rischio esondazione per Seveso e Lambro - Alluvione a milano: rischio esondazione per Seveso e Lambro - milano è stata colpita da una forte ondata di maltempo nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio. La città si è risvegliata sotto una pioggia incessante che ha causato numerosi problemi. I live ...