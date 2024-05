Le case funerarie - il futuro delle onoranze funebri

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Nella vita l’unica cosa certa è la morte, cioè l’unica cosa di cui non si può sapere nulla con certezza”, scriveva il filosofo Søren Kierkegaard nell’Ottocento. E anche se oggi il modo di vivere il lutto è cambiato radicalmente rispetto al passato, questo adagio rimane tremendamente attuale. Lo si potrebbe aggiornare dicendo che neanche per chi opera nel businessagenzieci sono certezze riguardo le modalità con cui dovrà fornire assistenza e supporto a una famiglia che si trova a fare i conti – anche letteralmente – con una perdita. Quello che esternamente sembrerebbe un settore immune alla crisi, poi, è vulnerabile ai capricci del mercato e all’inflazione che non risparmia nessuno. In un panorama così complesso, è necessario evolversi come hanno fatto alcune realtà che sono diventate esempi di eccellenza su tutto il territorio ...