Mutui a picco - con il rialzo dei tassi la crisi immobiliare affossa le famiglie | crollo del 26% dei finanziamenti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le compravendite delle case scendono del 7% e icrollano, con un calo che arriva addirittura al 26%. Sono questi i numeri relativi al mercatoitaliano nel 2023, emersi dai dati statistici notarili. Nello specifico, in Italia nel 2023 ci sono state 1.030.507 compravendite immobiliari, in discesa del 7% rispetto alle 1.108.081 dell’anno precedente. A scendere sono anche i prezzi delle case acquistate: il valore medio si aggira sui 154.416 euro contro i 158.074 del 2022 e i 155.118 del 2021. Mercato, nel 2023 il tracollo deiMa il dato più allarmante per il settoreè quello relativo al tracollo dei: quelli erogati lo scorso anno sono in calo del 26% rispetto al 2022. Come sottolineano i notai, si ricorre sempre meno ai ...