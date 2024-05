De Laurentiis ha finalmente capito che deve juventinizzare il Napoli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Meglio tardi che mai. Nelle sue perenni oscillazioni “culturali” o, se volete, di visione, èarrivato il momento in cui la ruota di Aurelio Desi è fermata alla voce “il”. L’anno del mazziatone, ossia l’anno in cui con le sue autolesionistiche stravaganze ha fatto perdere almeno un’ottantina di milioni all’azienda di famiglia, pare che stia producendo diversi risvolti postivi. Uno dovrebbe essere l’abbandono (ovviamente temporaneo, fino al prossimo giorno di ruota) del populismo di bassa lega. Fase che ha toccato il punto più basso quando il presidente ha dato in pasto al popolo affamato ed ebbro di felicità la panzana della sorpresa per la postuma scoperta della juventinità di Giuntoli. «Se avessi saputo che era juventino, me ne sarei liberato prima» disse facendo schizzare ...

