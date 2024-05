Nuove skills per il settore dell' automotive nasce Motonica - con master per giovani laureati o laureandi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) - Bologna, 15 maggio 2024. Andrea Forte è un professionista dalla vasta esperienza. Dal 1995, cioè da quasi 30 anni, lavora nelRicerca e Svilupposia in Italia che all'estero, e, dal 2002, è in Lamborghini dove ha ricoperto diversi incarichi manageriali sempre in ambito R&D. Grazie a questo know-how, ha deciso di dare vita a, un'azienda che, attraversoaltamente professionali, intende formarein Ingegneria per renderli competitivi sul mercato: "L'Università italiana -spiega Forte- ha il pregio di fornire ai nostri ragazzi le giuste nozioni in materia, ma poi c'è tutta una parte pratica che solo l'esperienza può insegnare. Ecco, la mia intenzione è proprio quella di dare, attraverso i corsi, ...

