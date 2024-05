Sciopero nazionale dei trasporti per domenica 19 maggio | stop di 23 ore per Trenord e Trenitalia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È di nuovoa Milano e nel resto d‘Italia. Si fermano macchinisti, capitreno e personale diTper. Quando?19. L’agitazione, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei, è stata confermata anche dalle aziende coinvolte. Treni dunque a rischio per tutta la giornata e considerando che si tratta di un giorno festivo non sono previste fasce orarie di garanzia. Lopartirà “dalle 3 di19alle 2 di lunedì 202024“, scrive in una nota. “I sindacati Cub, Sgb e Usb hanno proclamato unoche potrà generare ...

