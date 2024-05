Premio Strega - il 5 giugno l’appuntamento al Teatro Romano per scoprire i finalisti

Elisa Mazzoli vince il premio nazionale ‘Nati per leggere’ - Elisa Mazzoli vince il premio nazionale ‘Nati per leggere’ - Con il suo ‘Mela Merenda’, realizzato con Cristina Petit ed Elena Spagnoli Fritze, Elisa Mazzoli vince il premio nazionale ‘Nati per leggere’ ...

Zerocalcare pro Pal e l'israeliano Eshkol Nevo tra i più venduti al Salone di Torino - Zerocalcare pro Pal e l'israeliano Eshkol Nevo tra i più venduti al Salone di Torino - Il primo è un’icona pro palestinese. Il secondo invece è uno scrittore israeliano: sono quelli che hanno visto crescere di più le vendite durante la rassegna torinese. Bene anche Yu Hua e Fagnani ...

Mencarelli in tour in Puglia: «I miei eroi pacifici e umani» - Mencarelli in tour in Puglia: «I miei eroi pacifici e umani» - I giovani hanno sete, e la letteratura, quella giusta è una fonte pura. «Hanno bisogno di recuperare il senso delle parole e sapere che le loro inquietudini sono state anche ...