Ucraina - si avvicina la resa? Zelensky annulla incontro in Spagna

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Volodymyrvenerdì non sarà a Madrid. Il presidente ucraino hato l’con Filippo VI e il successivo pranzo al Palazzo Reale. Una decisione che scatena ipotesi di ogni genere. Anche perché, scrive l’agenzia spagnola Efe, non è stato spiegato il perché della cancellazione di quella che sarebbe stata la prima visita bilaterale del presidente ucraino in, Una visita importante perché avrebbe incontrato il premier Pedro Sánchez per firmare un accordo sulla sicurezza. Quindi? Si fanno sempre più insistenti le voci di unavicina o della trattativa alla quale Vladimir Putin ha dichiarato di essere disponibile. Tradotto: l’dovrà accettare le condizioni del leader russo che l’ha aggredita. Opzione che, secondo il nostro ministro degli ...

Mosca, 15 mag. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha annullato le visite programmate in Spagna e Portogallo a causa del peggioramento della situazione sui campi di battaglia in Ucraina . Lo ha riferito Cnn Portogallo . Il presidente ucraino avrebbe ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annulla le visite in Spagna e Portogallo mentre la Guerra in Ucraina si aggrava . “Non ci siamo mai rifiutati di negoziare. Ma i negoziati devono considerare gli interessi di tutti”, ha detto il presidente ...

Mosca, 15 mag. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha annullato le visite programmate in Spagna e Portogallo a causa del peggioramento della situazione sui campi di battaglia in Ucraina . Lo ha riferito Cnn Portogallo . Il presidente ucraino avrebbe ...

L’Ucraina contrattacca: missili e droni kamikaze contro la Russia - L’ucraina contrattacca: missili e droni kamikaze contro la Russia - Sempre secondo il ministero della Difesa russo, sono stati abbattuti 10 Atacms sul territorio della Crimea e l'attacco è stato in gran parte «sventato». Per condurre l’attacco – riferisce la stampa ...

Guardate bene le piazze libere di Tbilisi, prima che i putiniani comincino a diffamarle - Guardate bene le piazze libere di Tbilisi, prima che i putiniani comincino a diffamarle - Cercate di non dimenticarvele quando da Mosca si dirà di loro che sono nazisti da denazificare, come hanno fatto in ucraina e come ripetono i seguaci dell’irriducibile stalinista Luciano Canfora dando ...

Guerra in Ucraina: Blinken a Kiev, Putin in cerca di appoggio da Xi - Guerra in ucraina: Blinken a Kiev, Putin in cerca di appoggio da Xi - Lo Zar invoca negoziati inclusivi mentre il segretario di Stato americano rassicura zelensky. La Cina propone principi per la pace, ma l’ucraina è al limite ...