Conte - una trattativa che si può fare

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il nome di Antonioormai circola da giorni. Se non è il maggiore indiziato, sembra sia quanto meno l’oggetto del desiderio di De Laurentiis. Dopo una stagione straziante, in verità, solo un nome di spicco come il suo potrebbe ridare un minimo di entusiasmo ad un ambiente depresso. Secondo il quotidiano Libero le trattative con l’ex, tra le altre, di Juventus, Chelsea e Tottenham, sarebbero molto avanzate. Di seguito quanto scrive il quotidiano., i discorsi sono piuttosto avanzati “Antonioal Napoli: unache si può. I discorsi sono piuttosto avanzati, si parla di stipendio da top (6-7 milioni più bonus) e di clausole per un’eventuale separazione anticipata rispetto alla durata di contratto, ma soprattutto tiene banco il progetto sportivo. Se al Milan si ...

Le notizie più importanti sul Milan pubblicate nella mattina di oggi, venerdì 10 maggio 2024. Dal mercato all' Allenatore . E Maldini...

Conte-Napoli, Libero: "Può trasformare giocatori intristiti e smarriti in maiali assatanati" - conte-Napoli, Libero: "Può trasformare giocatori intristiti e smarriti in maiali assatanati" - Antonio conte ed il Napoli: una sfida impegnativa, che presumibilmente richiederà del tempo per restituire competitività al club. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Libero sulla trattativa ...

IL MATTINO - Napoli, Italiano e Gasperini le alternative a Conte, gli azzurri li seguono - IL MATTINO - Napoli, Italiano e Gasperini le alternative a conte, gli azzurri li seguono - Antonio conte è in pole position per la panchina del Napoli secondo Il Mattino. Dietro di lui, le alternative sono Pioli, Gasperini e Italiano: "Copia-incolla anche per Vincenzo Italiano e Gian Piero ...

Gazzetta - Conte, il Napoli propone un contratto vincolato alla Champions: i dettagli - Gazzetta - conte, il Napoli propone un contratto vincolato alla Champions: i dettagli - Questa, secondo quanto si legge sull'edizione odierna della GAzzetta dello Sport, la soluzione che il Napoli sta valutando per portare in panchina il tecnico ...