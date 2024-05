Traffico Roma del 15-05-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Luce Verdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo Tiburtina è ancora a partire dalla Casilina Sino all’uscita Ardeatina sempre in interna rallentamenti con possibili code da l’ardeatina sino al bivio con laFiumicino in carreggiata esterna permangono code atlanti dalla Cassia all’uscita Ostia Acilia sempre in esterna code ora a partire dall’uscita Appia fino alla Tiburtina permangono code sullaFiumicino Dal raccordo all’Eur a complicare la situazione un incidente sul viadotto della Magliana mentre sul tratto Urbano dellaL’Aquila si riduce la coda segnalata ora da via Filippo Fiorentini fino alla tangenziale est in tangenziale nei coroncina tra la stazione Tiburtina e l’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione ...