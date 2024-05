Con un video Lady Mary annuncia l' inizio delle riprese di Downton Abbey 3 Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo film

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ora è davvero, davvero ufficiale. Basta indiscrezioni, voci e chiacchiere. I Crawley sono tornati. E con loro tutta la famiglia allargata del piano di sotto e… dell’America. Sono iniziata a Londra ledi3. La terza pellicola, ancora una volta diretta da Simon Curtis, tratta dalla meravigliosa serie tv creata da Julian Fellowes. Che ci riporta nell’aristocrazia inglese degli Anni 20 del Novecento. È, come è logico che sia,– Michelle Dockery a dare ufficialmente il via alle. Come mostra ilpostato sul profilo dilo. L’annuncio di...