Martina e Kumo escono allo scoperto e pubblicano la prima foto di coppia

Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione di Amici di Maria De Filippi poiché sabato andrà in onda la finale. Nonostante ciò, sui social i fan del programma provano a scoprire qualcosa in più sui loro idoli. È il caso di Martina ...

