Scuola Marescialli - genitori allieva suicida | Nostra figlia stressata da regime assurdo

Una ragazza di 25 anni si è suicidata lo scorso 22 aprile alla Scuola marescialli di Firenze, dove era allieva. L’allieva faceva parte del Secondo battaglione e stava per concludere il secondo anno di corso. Aveva buoni voti, ma era insofferente ...

In una lettera inviata al sindacato dei carabinieri, i parenti della giovane allieva sottufficiale dell’Arma ricordano le difficoltà della 25enne ad affrontare la pressione e le regole della Scuola che definiscono “poco funzionali e che si ...

