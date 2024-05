La sacrosanta protesta degli universitari di tutto il mondo ci ricorda che la pace non è un dono - ma una conquista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si sono finalmente scovati e additati al pubblico ludibrio i “terroristi” che minacciano il vivere e la convivenza civile del pacifico e operoso Occidente del. Sono i giovani, le legioni di studenti e di studentesse armati di cartelli e striscioni che negli Usa – da New York alla California, passando per l’Oregon, l’Illinois, il Texas – dall’Australia all’Estremo Oriente, dalle università inglesi agli atenei francesi, con qualche (modesta) sbavatura italiana, da qualche settimanano piantando tendopoli nei giardini dei loro luoghi di studio e invocano la fine immediata del massacro di civili nella striscia di Gaza. Sono scamiciati contestatori dell’ordine mondiale che chiee ancoraper la Palestina martoriata e per il mattatoio fronte russo-Ucraino, ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno tenuto la cerimonia di matrimonio in una location esclusiva con tanti amici Vip L'articolo Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati (e come testimone hanno scelto Raimondo Todaro) proviene da Novella ...

uomini armati palestinesi sono stati visti in un centro logistico dell'Unrwa a Rafah , nel sud di Gaza, e vicino ai veicoli delle Nazioni Unite, nelle riprese dei droni dell'Idf del fine settimana. Lo scrive il Times of Israel. Secondo l'Idf, gli ...

Papa Francesco ai veronesi, 'la pace è artigianale' - Papa Francesco ai veronesi, 'la pace è artigianale' - (ANSA) - VERONA, 15 MAG - "La pace è artigianale: non la costruiscono solo i potenti con le loro scelte e i loro trattati internazionali, che restano scelte politiche quanto mai importanti e urgenti.

Usa, 'situazione difficile in Ucraina, siamo preoccupati' - Usa, 'situazione difficile in Ucraina, siamo preoccupati' - "La situazione sul campo di battaglia in questo momento in Ucraina è difficile": lo ha detto il portavoce del Pentagono. (ANSA) ...