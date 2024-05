Comi Torino | Per l’Europa credici E su Juric…

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Antonio, ex giocatore del, ha parlato a La Stampa della stagione dei granata e del lavoro di Ivan Juric Antonio, ex giocatore del, ha parlato a La Stampa della stagione dei granata e del lavoro di Ivan Juric. Le sue dichiarazioni:– «Quando vedo il Toro vedo una squadra con

La giornata campale dei festeggiamenti per la seconda stella del popolo nerazzurro comincia al Meazza, dove l'undici di Inzaghi affronterà i granata di Juric. Seguite Inter- Torino con la nostra diretta testuale

Comi sul Torino: "L’Europa sarebbe il giusto premio, ha ritrovato un’identità precisa" - comi sul torino: "L’Europa sarebbe il giusto premio, ha ritrovato un’identità precisa" - L'ex giocatore del torino Antonio comi, attraverso le colonne de La Stampa, ha parlato dei granata e della possibilità che arrivi la qualificazione alle coppe ...

Swiderski illude il Verona, il Torino vince 2-1 in rimonta - Swiderski illude il Verona, il torino vince 2-1 in rimonta - VERONA (ITALPRESS) – Il Verona sogna la salvezza aritmetica, ma il torino la ribalta in sei minuti e tiene viva la speranza europea: saranno cruciali gli ultimi 180 minuti. Al Bentegodi, gli uomini di ...

Toro, Moretti corre verso la carica di dg - Toro, Moretti corre verso la carica di dg - torino - Il Toro ricoprirà la casella di direttore generale, mancante dell’organigramma societario dopo l’addio di Antonio comi, con Emiliano Moretti: il dirigente, in scadenza di contratto con ...