(Di mercoledì 15 maggio 2024) AGI - Almeno 25 persone tra cui alcuni bambini sono rimastila scorsa notte aa causa di un incendio scoppiato in unadi via Tommaso Gulli. L'allarme e' scattato dopo le 23 quando ha preso fuoco un veicolo parcheggiato in un garage, probabilmente uno scooter. Il fumo ha poi rapidamente avvolto tutto lo stabile tramite la tromba delle scale impedendo a 16 famiglie di trovare la via di fuga. In poco tempo sono arrivati i Vigili del Fuoco con squadre dae Cervia i quali, anche tramite il supporto di alcune autoscale, hanno evacuato tutti e domato il rogo. Tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il condominio e' stato dichiarato inagibile sebbene sembra non abbia riportato danni strutturali. Sul posto anche Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale.

In fiamme una palazzina a Ravenna, 25 intossicati - In fiamme una palazzina a Ravenna, 25 intossicati - L'allarme è scattato dopo le 23 quando ha preso fuoco un veicolo parcheggiato in un garage, probabilmente uno scooter. Il fumo ha avvolto tutto lo stabile tramite la tromba delle scale impedendo a 16 ...

Incendio a Ravenna, palazzina a fuoco in via Gulli: intossicati trasportati in ospedale - Incendio a Ravenna, palazzina a fuoco in via Gulli: intossicati trasportati in ospedale - Ravenna, 15 maggio 2024 - Paura nel cuore della notte per un incendio divampato in una palazzina di via Tommaso Gulli ... sanitari del 118 e uomini delle forze dell'ordine. Parecchi gli intossicati, ...

Incidente sul lavoro: corto circuito dal quadro elettrico provoca incendio nel palazzo, tre feriti - Incidente sul lavoro: corto circuito dal quadro elettrico provoca incendio nel palazzo, tre feriti - Una palazzina evacuata e tre feriti. È il bilancio di un incendio divampato lunedì mattina da una palazzina a Finocchio, nella periferia est della Capitale. Un incidente sul lavoro, occorso a un elett ...