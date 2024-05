(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Alla Luiss viene dato lustro all?eccellenza espressa in numerosi campi: dopo un?attenta analisi delle performance che, dall?affidabilità finanziaria alla solvibilità, dall?alla vocazione internazionale, raccontano storie di successo oggi pubblicamente riconosciute. Viviamo un momento diche richiede uno sforzo comune per affrontare le sfide del nostro tempo: l?digitale, laecologica e l?sono leindispensabili a garantire unae duratura al Paese, ricco di talenti ancora da scoprire e valorizzare”. Ad affermarlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Adolfoin un messaggio inviato in occasione ...

Ecco cosa farà il governo della Costituzione. La democrazia è come l’aria e già si respira a fatica - Ecco cosa farà il governo della Costituzione. La democrazia è come l’aria e già si respira a fatica - "Nella nostra storia abbiamo già vissuto l’assolutismo dell’uomo solo al comando e abbiamo visto dove ha portato il Paese" ...

Per favore, non rompete più i cabbasisi con questa manfrina della ‘giustizia ad orologeria’ - Per favore, non rompete più i cabbasisi con questa manfrina della ‘giustizia ad orologeria’ - Giustizia ad orologeria o politici delinquenti seriali Non vi è pace per la magistratura. Il potere politico vorrebbe che i magistrati agissero supinamente o che diventassero accondiscendenti o che d ...

Urso: "Innovazione, transizione e internazionalizzazione chiavi per crescita sostenibile" - urso: "innovazione, transizione e internazionalizzazione chiavi per crescita sostenibile" - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Alla Luiss viene dato lustro all’eccellenza espressa in numerosi campi: dopo un’attenta analisi delle performance che, dall’affidabilità finanziaria alla solvibilità, dall ...