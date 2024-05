(Di mercoledì 15 maggio 2024) Manca pochissimo al grande evento gratuito– Ilche quest’anno oltre a tenersi in Piazza Duomo asbarcherà, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito a Napoli giovedì 27 giugno. In queste ore lasta destando preoccupazione ai fan, ma ilsi. Non è il primo anno che l’evento viene funestato dal temporale. Sul palco diarriveranno la vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango e poi Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, The Kolors, Gianna Nannini, Noemi e Ultimo. Gli artisti si esibiranno accompagnati dallaOrchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Il ...

Milano , 14 maggio 2024 – A Piazza Duomo il palco è già stato montato e mancano solo le ultime prove per dare il via al Concerto organizzato come ogni anno da Radio Italia . Dalle 20.40 di mercoledì sera i milanesi e non solo potranno ballare ...

SKY È PARTNER DI RADIO Italia Live – IL Concerto PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVOSky Mobile powered by Fastweb è Main PartnerSky, NOW e TV8 sono Broadcasting Partner dell’evento Torna RADIO Italia Live - IL Concerto , il più grande evento gratuito di ...

Radio Italia Live – Il concerto a Milano si terrà anche con la pioggia: scaletta, gli ospiti e le curiosità - radio italia Live – Il concerto a Milano si terrà anche con la pioggia: scaletta, gli ospiti e le curiosità - La pioggia non dovrebbe fermare il grande evento gratuito in Piazza Duomo a Milano. La scaletta, gli ospiti e le curiosità ...

Tajani, la trattativa non può essere la fine dell'Ucraina - Tajani, la trattativa non può essere la fine dell'Ucraina - Lo ha detto Antonio Tajani a radio 24, commentando le dichiarazioni di Vladimir Putin in vista della sua visita in Cina. "La battaglia dell'Ucraina non è persa, l'Occidente continua a sostenere ...

Gli orari della metro a Milano per il concerto di Radio Italia - Gli orari della metro a Milano per il concerto di radio italia - Il giorno del grande concerto di radio italia in piazza Duomo a Milano è arrivato. Per la giornata, mercoledì 15 maggio, Atm ha predisposto diverse modifiche a metro, tram e bus. Per permettere ...