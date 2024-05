Roma - si ubriaca e precipita dal ponte | morto 29enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'allarme è scattato nelle prime ore di stamattina. Alcuni passanti hanno visto il corpo di un uomo sulla banchina del Lungotevere, tra i ponti Sisto e Garibaldi a Trastevere, a poca distanza dall'Isola Tiberina e hanno dato l'allarme al 112. Carabinieri e ambulanza – Repertorio (ilcorrieredellacitta.com)I carabinieri sono accorsi subito sul posto e hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, un 28enne di origini svedesi. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto i militari, grazie alla visione delle telecamere hanno verificato cosa sia successo. Intorno alle 5. 40 di stamattina il 28enne barcollava, evidentemente in stato di ebbrezza alcolica, in prossimità del parapetto, finché èto. Un volo di circa 15 metri che non ha dato scampo al turista svedese.