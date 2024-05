Chi come me ha disturbi mentali non ha voce | uniamoci agli psichiatri contro i tagli alla sanità

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gliche si rivolgono alle istituzioni affinché i tpubblica siano revocati sono sempre di più. C’è il serio rischio di ripiombare in situazioni manicomiali e questo però pare interessare poco all’opinione pubblica. In questa batta glisembrano sempre più soli. Molta gente spinge piuttosto affinché si realizzi un maggiorello sociale. Le persone coinvolte, invece, perché affette da malattie, sono massacrate da stigma e demonizzazione. Ciò vuol dire che si vergognano ad esprimersi e se non si raccontano non possono realizzare unità di intenti e rivendicazioni, non possono mai diventare un soggetto politico. I malatinon hanno. Sono una di loro, ...

