Per favore - non rompete più i cabbasisi con questa manfrina della ‘giustizia ad orologeria’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Giustizia ad orologeria o politici delinquenti seriali? Non vi è pace per la magistratura. Il potere politico vorrebbe che i magistrati agissero supinamente o che diventassero accondiscendenti o che dipendessero dalle loro labbra. Come dire muti dovete stare! Anzi, aggiungiamoci anche gli altri due gestiscimmietta, ovvero non vedere e non sentire. E no egregi politici, comportatevi con disciplina e onore e così dormirete sonni tranquilli, senza paura di “cimici” o trojan. Parimenti, potresti seguire il consiglio di San Bernardo, vivere in beato solitudo, o solo beatitudo: tranquilli ce ne faremo una ragionevostra fuoruscitavita politica, di certo non ci strapperemo le vesti. Ma almeno ci risparmierete questo cabaret delinquenziale. Mi viene in mente, che durante il mio lavoro a New York, un procuratore del ...

Camila Giorgi "sparita nel nulla" per presunti guai col fisco, gli avvocati: "Una pausa di riflessione"

Camila Giorgi "sparita nel nulla" per presunti guai col fisco, gli avvocati: "Una pausa di riflessione" - Camila Giorgi "sparita nel nulla" per presunti guai col fisco, gli avvocati: "Una pausa di riflessione" - Secondo le indiscrezioni l'atleta risulterebbe irreperibile mentre sotto la lente dell'agenzia delle Entrate sarebbero finiti 6 milioni di euro di proventi dalla carriera tennistica. "Nessuna intenzio ...

Camila Giorgi e i guai con il Fisco, lei rompe il silenzio: «Su di me solo fake news. Felice di annunciare il mio ritiro dal tennis» - Camila Giorgi e i guai con il Fisco, lei rompe il silenzio: «Su di me solo fake news. Felice di annunciare il mio ritiro dal tennis» - Era irreperibile anche per l'Agenzia delle Entrate di Firenze, e non solo per la Federazione italiana, la campionessa di tennis italo-argentina Camila Giorgi, 33 anni, originaria di Macerata ...