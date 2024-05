Più Lollobrigida per tutti! Ennesima supercazzola del Ministro più amato dagli italiani - il cognatone che tutti vorremo aver - l' amico con la battuta pron -a, magari stupida ma pronta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Qui al Giornale d'Italia aspettiamo sempre con ansia le nuove uscite del cognato di Giorgietta Meloni. Per noi è un'icona, un eroe, un punto di riferimento culturale. Ogni nostro pensiero è a lui rivolto tutte le volte che prendiamo un treno, mangiamo un formaggio, passiamo davanti la Caritas e, da

La Verità di Giorgia. Meloni a Milano tra richiamo della foresta e orizzonti liberali - La Verità di Giorgia. Meloni a Milano tra richiamo della foresta e orizzonti liberali - La premier torna ad ammiccare alla “destra etica” alla festa del “caro Belpietro”. Avrebbe voluto fare a pugni con Vincenzo De Luca e intanto sulle dimissioni di Toti dice "aspettiamo le carte" ...

Vogliamo i colonnelliIl fatto che siano anche ridicoli non dovrebbe tranquillizzarci - Vogliamo i colonnelliIl fatto che siano anche ridicoli non dovrebbe tranquillizzarci - Mi riferisco a quel misto di indulgenza e sciatteria con cui, per fare un esempio, a suo tempo molti finsero di credere alle penose scuse del ministro Francesco lollobrigida a proposito della sua ...

Governo, la maggioranza circondata dalle tensioni - Governo, la maggioranza circondata dalle tensioni - Lo scontro sulla futura guida del Veneto, le parole durissime di Segre sul premierato, i conflitti tra alleati sul Superbonus: parlare di attriti è perfino un eufemismo, di fronte a divergenze che mag ...