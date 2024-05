La vitaminica edizione estiva di Pitti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fortezza da Basso si prepara a ospitare la 106esimadiImmagine Uomo. La kermesse, dedicata al meglio della moda maschile per la primavera estate 2025, andrà in scena dall’11 al 14 giugno 2024. «Uomo prosegue nel suo percorso di crescita al fianco dei brand, rappresentando per una community sempre più ampia e forte un momento di incontro, di business e di approfondimento dei temi che attraversano la cultura fashion contemporanea», ha commentato Raffaello Napoleone, amministrazione delegato diImmagine. «Le aziende del settore moda, anche per la prossima stagione, hanno scelto di concentrare risorse e investimenti su Firenze e sulla nostra manifestazione che a sua volta offre ai brand una visibilità internazionale e un contesto ideale e sempre in evoluzione per incontrare gli interlocutori ...

Il mondo della moda si prepara ad accogliere uno degli eventi dedicati al menswear più attesi dell’anno. È iniziato il conto alla rovescia per la 106ª edizione di Pitti Immagine Uomo che si terrà, come di consueto, a Firenze dall’11 al 14 ...

Conto alla rovescia per Pitti Uomo: 790 brand per l’edizione numero 106 - Conto alla rovescia per pitti Uomo: 790 brand per l’edizione numero 106 - Manca meno di un mese all’edizione estiva di pitti Uomo, la numero 106, alla Fortezza da Basso di Firenze dall'11 al 14 giugno. In questi giorni, come in una grande vetrina, si accenderanno le luci su ...

La moda è in crisi, Pitti Uomo cresce ma l’imperativo è «diversificare» - La moda è in crisi, pitti Uomo cresce ma l’imperativo è «diversificare» - Negli anni passati c’erano state le new entry Taste e Testo e l’acquisizione di Danza in fiera. pitti si estende coi suoi tentacoli in più settori, dunque. Spiega la presidente di Centro di Firenze ...

L’export extra UE protegge il babywear nel 2023. Boom degli Usa (+64,5%) - L’export extra UE protegge il babywear nel 2023. Boom degli Usa (+64,5%) - I dati sono stati resi noti durante la conferenza di presentazione della prossima edizione di pitti Bimbo, in calendario dal 19 al 21 giugno 2024. Oltre alle collezioni primavera/estate 2025, la ...