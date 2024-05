Annalisa ed Elisa incantano l’Arena di Verona | il duetto su Eppure Sentire

Dallo IUSVE il “Team Social” per la visita del Papa a Verona - Dallo IUSVE il “Team Social” per la visita del Papa a verona - La storica visita di papa Francesco a verona sarà rilanciata sui social dagli studenti della sede scaligera dello IUSVE, l’Istituto Universitario ...

Annalisa incanta l'Arena di Verona: i duetti con Elisa e Giorgia sono da brividi, i video - Annalisa incanta l'Arena di verona: i duetti con elisa e Giorgia sono da brividi, i video - Ieri sera, 14 maggio, è riuscita a coronare uno dei suoi sogni: un live tutto suo all'Arena di verona (il secondo è in programma per il 20 maggio). Con lei sul palco elisa, Irama, Tananai e Giorgia. E ...

Annalisa e Giorgia in duetto all'Arena di Verona: le voci che incantano - Annalisa e Giorgia in duetto all'Arena di verona: le voci che incantano - Annalisa in live all'Arena di verona ha duettato sul palco con elisa, Irama, Tananai e Giorgia. E in particolare le esibizioni con le due cantautrici hanno lasciato il pubblico senza parole. Molto ...