L’uso di Internet sembra aumentare il benessere

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’impatto positivo disulindividuale Un recente studio ha scoperto chedipotrebbeildelle persone, influenzando positivamente la soddisfazione della vita e il senso di scopo. Analizzando i dati raccolti dal Gallup World Poll, i ricercatori hanno riscontrato un aumento dell’8% nei livelli ditra coloro che hanno accesso alla rete. Questo effetto positivo è stato osservato in diverse aree, come la soddisfazione personale e sociale, eessere comparabile ai benefici di una passeggiata nella natura, secondo gli esperti che hanno condotto lo studio. Tale impatto è rimasto significativo anche considerando L'articolo proviene da News Nosh.

Uno studio Globale rivela Effetti Positivi di Internet sul benessere Un recente studio condotto su 2,4 milioni di persone in 16 anni ha svelato un inaspettato effetto positivo dell’uso di Internet sul benessere . Contrariamente alle convinzioni ...

10 nuovi “chief” che si occupano di benessere aziendale - 10 nuovi “chief” che si occupano di benessere aziendale - LHH provider unico e globale di soluzioni HR end-to-end che guida aziende e persone nell’intero ciclo professionale ha individuato nuovi job title, più innovativi che si inseriscono in ...

Adolescenti, mezzo milione è a rischio dipendenza da internet/ 370mila con disturbi alimentari - Adolescenti, mezzo milione è a rischio dipendenza da internet/ 370mila con disturbi alimentari - Il disagio degli adolescenti è sempre più visibile dopo la pandemia: dipendenti da internet, con disturbi alimentari e hikikomori. Ma basta con i pregiudizi ...

Le infrastrutture digitali sono un valore. L’indagine Inwit-Piepoli - Le infrastrutture digitali sono un valore. L’indagine Inwit-Piepoli - internet è ormai ritenuto vitale in Italia, come l’acqua. La rete digitale è considerata addirittura più importante di quella idrica tanto è cresciuta la consapevolezza del suo ruolo per lo sviluppo.