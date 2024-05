Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – La scorsa notte alle 00.30 circa i Vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti per un incendio in un appartamento in via Città del Vaticano, con 2 squadre, 2 auto pompa serbatoio, autoscala, un’auto botte ...

Questa notte , 28 febbraio 2024, poco prima delle 1 i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti in via Città del Vaticano, per un incendio in appartamento L'articolo Livorno : incendio nella notte in un palazzo. Tre intossicati dal ...

I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti questa notte , 17 marzo 2025 intorno alle 2.30 per un incidente stradale avvenuto lungo la SP 39, tra la località la California e la rotatoria per Marina di Bibbona L'articolo Livorno , ...

Livorno: auto in fiamme nella notte. Paura in via del Leone - livorno: auto in fiamme nella notte. Paura in via del Leone - I Vigili del fuoco del comando di livorno sono intervenuti intorno alle ore 3.30 della scorsa notte, 15 maggio 2024, per l'incendio di un'autovettura, con il conseguente coinvolgimento di altre due ch ...

Livorno, fiamme nella notte: a fuoco tre auto - livorno, fiamme nella notte: a fuoco tre auto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Errata Corrige - Sostituzione della tubazione in via Ricasoli. Interruzione del servizio in alcune vie del centro - Errata Corrige - Sostituzione della tubazione in via Ricasoli. Interruzione del servizio in alcune vie del centro - I cookies vengono utilizzati garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare la propria esperienza di navigazione.I cookies sono files di piccole dimensioni che vengono memorizzati su ...