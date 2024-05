Tassi alti - frenata nel mercato immobiliare e crollano i mutui -26%

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nel 2023 in Italia ci sono state "1.030.507 compravendite immobiliari, rispetto alle 1.108.081 dell'anno precedente", facendo così registrare una contrazione del 7%. Segnalata anche una riduzione dei prezzi. Il valore medio delle compravendite "si aggira sui 154.416 euro, in calo, al confronto coi 158.074 del 2022 e i 155.118 del 2021". E' quanto contenuto nel report statistico notarile che fotografa la situazione dell'anno scorso. Il calo per il valore economico complessivo riguarda anche i nuovierogati: -26%. Si ricorre sempre meno ai finanziamenti - rilevano i notai - vista "l'impennata dei".