Consiglio FIGC - salta la discussione per la riforma degli arbitri

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 15 Maggio 2024, 10:28 Clima molto teso presso ilFederale della, dove è stata formalizzata la decisione di rinviare lasulla modifica dei Principi informatori del Regolamento dell’AIA, in particolare sulle modalità di scelta del presidente. Il suddetto tema, fin da subito, si è rivelato ostico per la Federcalcio, L'articolo proviene da Il Difforme.

Come da ordine del giorno, il consiglio federale riunitosi quest’oggi ha approva to il piano strategico della Figc per il calcio italiano. Tutti favorevoli, compresa la Serie A, e un astenuto – la Serie B – l’esito del voto odierno. Deliberati i ...

