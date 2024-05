'Bento all'Inter': parola di Maicon - 'Bento all'Inter': parola di maicon - maicon dice sì a Bento all`Inter. L`ex fluidificante brasiliano parla così del portiere dell`Athletico Paranaense al canale YouTube di Forza Inter Brasil: `Credo.

Maicon: “Bento andrà all’Inter. Sta già firmando il contratto” - maicon: “Bento andrà all’Inter. Sta già firmando il contratto” - Per maicon non ci sono troppi dubbi. Ospite del canale YouTube, Forza Inter Brasil e interrogato sul futuro di Bento, l’ex esterno nerazzurro si è eposto in modo chiaro, dando quasi per certo il ...

Inter, Maicon rivela la situazione dell’operazione Bento, - Inter, maicon rivela la situazione dell’operazione Bento, - (Inter) maicon, indimenticato protagonista del Triplete nerazzurro, ha parlato al canale brasiliano Forzainterbrasil del mercato ...