Omicidio della psichiatra Capovani - Seung non è in aula

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pisa, 15 maggio 2024 - Gianluca Paul, il 36enne residente a Torre del Lago, accusato di aver ucciso a sangue freddo laBarbarail 21 aprile di un anno fa, oggi non è in, ha rinunciato a comparire. Doveva essere il giornosua audizione, ma l'imputato ha deciso che non si sottoporrà all'esame dibattimentale. Saranno dunque ascoltati i testimonidifesa, gli avvocati Gabriele Parrini e Alessia Ratti, tra cui alcuni detenuti. La famiglia, massacrata il 21 aprile del 2023 davanti al reparto che dirigeva, è invece tutelata dall'avvocato Stefano Del Corso. Si trattanuova udienza per l'uccisioneprofessionista.

Barbara Capovani «era una psichiatra infaticabile e appassionata, non ricordo di averla mai vista senza sorriso . Gestiva ogni situazione in modo competente e rassicurante, trovando la soluzione migliore per tutti». È passato un anno dalla sua morte ...

