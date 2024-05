Uomini e Donne - dopo la discussa puntata di ieri arriva la frecciatina di Pierpaolo Siano a Ida Platano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nelle ultime settimane a tenere banco all’interno dello studio diè stata la travagliata conoscenza tra Idae Mario Cusitore. Il corteggiatore campano, infatti, era stato avvistato uscire da un b&b in compagnia di una ragazza bionda, ex partecipante del programma gettando nuove ombre sulla sua sincerità,le segnalazioni uscite negli scorsi mesi sul suo conto. In queste settimane, Mario ha sempre smentito la veridicità di queste insinuazioni, affermando di non aver mai incontrato questa ragazza, portando a conferma delle sue parole anche la testimonianza del barbiere e dell’atelier in cui affermava di trovarsi. Testimonianze rivelatesi, però, false dal momento che nell’ultimadel dating show Cusitore ha ammesso di essere stato per ben due volte nella camera della ...