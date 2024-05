(Di mercoledì 15 maggio 2024) Glidelprendono le distanze dain seguito agli eventi recenti, evidenziati dall’indagine riguardante il suo coinvolgimento in una rissa e aggressione nei confronti di Cristiano Iovino, un personal trainer noto nel mondo dei Vip. Attraverso un comunicato pubblicato sui social, la Curva Sud delesprime in modo deciso la propria separazione dall’incidente e dall’artista stesso. Secondo quanto riportato,sarebbe stato presente durante l’episodio violento perpetrato da alcuni membri della Curva Sud. Tuttavia, in un’inversione di ruoli, oggi è proprio la Curva Sud a dissociarsi dall’accaduto e da, affermando di non avere alcun legame con l’artista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banditi ...

Il vigilantes di "Parco della Vittoria" a Citylife intervenuto a difendere Cristiano Iovino dal pestaggio è stato minacciato dagli aggressori: "Fatti gli affari tuoi e non chiamare nessuno". La guardia privata non si è fatto intimidire: ha chiamato ...

Fedez scaricato dagli ultras del Milan: “Basta fango, non associateci a lui” - Fedez scaricato dagli ultras del milan: “Basta fango, non associateci a lui” - Gli ultras del milan prendono le distanze da Fedez in seguito agli eventi recenti, evidenziati dall’indagine riguardante il suo coinvolgimento in una rissa e aggressione nei confronti di Cristiano ...

Fedez, chi è Christian Rosiello: il "bodyguard" assunto dal rapper. Ultras del Milan e allenatore di Kick boxing - Fedez, chi è Christian Rosiello: il "bodyguard" assunto dal rapper. ultras del milan e allenatore di Kick boxing - Christian Rosiello è tra i più attivi della Curva Sud del milan. È allenatore di kick boxing e di fitness. In passato ha fatto parte dell’A.S.D. Boxe Bollate, ...

Fedez-Iovino, il testimone che incastra il rapper: «Era lui. Mi hanno chiesto di consegnare il cellulare e non chiamare nessuno» - Fedez-Iovino, il testimone che incastra il rapper: «Era lui. Mi hanno chiesto di consegnare il cellulare e non chiamare nessuno» - «Io non c'ero», ha detto Fedez riguardo la notte tra il 21 e il 22 aprile, quella del pestaggio a Cristiano Iovino sotto casa sua in via Traiano a milano. Ma ...