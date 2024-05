De Vita Pirelli | Parità di genere conviene serve cambiamento culturale

Perché le donne hanno vinto. Che tempismo stupefacente ha avuto Claudia Goldin nel presentare uno scritto dal titolo profetico pochi giorni prima di vincere nel 2023 il Nobel per l’Economia, la prima a non condividerlo con un uomo. ...

“L'aspetto culturale pesa sulla parità di genere come l'aspetto più importante. Noi non siamo solo animali, siamo esseri culturali. Il che vuol dire che gli istinti che guidano gli animali a fare ed essere quello che devono da subito, in noi sono ...

La controproposta di Mentana: confronto tv con tutti i leader. Conte e Salvini dicono "sì" - La7, che non è nuova a iniziative di questo genere, prova a fare il colpaccio, approfittando delle ... È una modalità che rispetta il principio di parità tra le forze politiche e non regala a nessuno ...

"Ancora disparità retributive tra uomo e donna in Emilia - Romagna" - "Ed anche in Emilia Romagna la parità di genere se guardiamo agli stipendi continua a essere un miraggio. Visto che le donne in media percepiscono il 32% in meno in busta paga rispetto agli uomini. ...