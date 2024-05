Mortal Kombat 2 | annunciata a sorpresa la data di uscita del nuovo film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Warner Bros. punta a una vittoria certa,ndo l’di2 al 24 ottobre 2025. Il sequel della New Line, annunciato per la prima volta nel gennaio 2022, sarà scritto da Jeremy Slater, meglio conosciuto per la serie Disney Plus Marvel Moon Knight. Alla regia, dopo il primo capitolo, torna Simon Mc Quoid. Nel cast, Karl Urban, Adeline Rudolph, Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Damon Herriman, Tati Gabrielle e Martyn Ford, Chin Han, Joe Taslim e Hiroyuki Sanada. Alla produzione, Todd Garner, James Wan, Simon McQuoid, E. Bennett Walsh e Toby Emmerich. Il primo adattamento, ispirato alle arti marziali del popolare videogioco creato da Ed Boon e John Tobias, è uscito nei cinema e su HBO Max nell’aprile 2021, incassando 42 milioni di dollari a livello nazionale ...