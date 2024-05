Amici 23 - Alessandra Celentano | Con Dustin e Marisol ho già vint - Maria De Filippi? Quello che tocca diventa oro

"Amici 2023", nuova coppia a sorpresa: Martina e Kumo ufficializzano la storia - "amici 2023", nuova coppia a sorpresa: Martina e Kumo ufficializzano la storia - A qualche giorno dall'eliminazione, la cantante di Anna Pettinelli ha ufficializzato la storia d'amore con il ballerino Kumo con un selfie in bianco e nero e un cuoricino. Martina aveva sempre parlato ...

Amici 23, Alessandra Celentano: "Con Dustin e Marisol ho già vinto, Maria De Filippi Quello che tocca diventa oro" - amici 23, alessandra Celentano: "Con Dustin e Marisol ho già vinto, Maria De Filippi Quello che tocca diventa oro" - La maestra alessandra Celentano si sbilancia sui due ballerini finalisti di amici 23, Marisol e Dustin, e svela il suo pensiero sulla padrona di casa Maria De Filippi.

Alessandra Celentano appoggia Mara Maionchi su Tiziano Ferro: “Ha agito per il suo bene” - alessandra Celentano appoggia Mara Maionchi su Tiziano Ferro: “Ha agito per il suo bene” - In questo contesto di controversie, alessandra Celentano ha espresso il suo punto di ... Celentano, nota per il suo ruolo di giudice nel programma “amici”, dove valuta i partecipanti non solo per le ...