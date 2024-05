Infortunio Zaniolo - addio agli Europei | microfrattura al piede e almeno un mese di stop

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tegola per il ct Luciano Spalletti. A 29 giorni esatti da Euro 2024, la nazionale italiana perde Nicolòa causa di unaalsubita nell’ultima gara di Premier League contro il Liverpool. Ora, la sua convocazione è quasi utopia:, infatti, dovrebbe stare fermoun. Il calciatore verrà sottoposto a nuovi accertamenti nella giornata di oggi, mercoledì 15 maggio. Ma la sua presenza in Germania è diventata una possibilità assai remota.: le ultime La partita di Nicolòal Villa Park contro il Liverpool è durata solamente 14 minuti. I primi esami hanno riscontrato unal. Al momento nulla di preoccupante ma le sensazioni in ...

Conte-Napoli, Libero: "Può trasformare giocatori intristiti e smarriti in maiali assatanati" - Conte-Napoli, Libero: "Può trasformare giocatori intristiti e smarriti in maiali assatanati" - Antonio Conte ed il Napoli: una sfida impegnativa, che presumibilmente richiederà del tempo per restituire competitività al club. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Libero sulla trattativa c ...

ARTHUR, Intesa con Firenze ma il riscatto resta proibitivo - ARTHUR, Intesa con Firenze ma il riscatto resta proibitivo - Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Arthur. Tra la Fiorentina e il giocatore il rapporto è ottimo, ma a giugno scade il prestito oneroso dalla Juventus (due milioni+due di bonus ...

Corsport - Nicolussi Caviglis si gioca una maglia, in avanti Chiesa - Corsport - Nicolussi Caviglis si gioca una maglia, in avanti Chiesa - Su Corsport le indicazioni di formazione:Allegri si giocherà la Coppa Italia puntando sulla sua “meglio gio-ventù”: il funambolico Cambiaso a tutta fascia, pronto ...