Giro d’Italia 2024 - Uijtdebroeks si ritira Maglia bianca a Tiberi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ciansi èto dal. Il 21enne belga del team Visma, attuale, è costretto a dare forfait prima dell’undicesima tappa odierna a causa di uno stato febbrile che lo ha colpito nella giornata di ieri. “Ildovrà proseguire senza il più grande sorriso del gruppo. Siamo spiacenti di annunciare che Cianè costretto ad abbandonare la gara. Cian non si è sentito bene nei giorni scorsi e si è ammalato dopo la tappa di ieri. Ti auguriamo una pronta guarigione”, si legge nella nota social della Visma. Il ds Marc Reef ha sottolineato come questo sia “un enorme passo indietro per noi. Ma abbiamo ancora quattro corridori che sono in forma, in salute e pronti a lottare per la gara”. La ...