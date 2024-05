Carabiniera 25enne suicida alla Scuola Marescialli - familiari | Perdeva i capell - nessun valore umano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In una lettera inviata al sindacato dei carabinieri, i parenti della giovane allieva sottufficiale dell’Arma ricordano le difficoltà dellaad affrontare la pressione e le regole dellache definiscono “poco funzionali e che si insinuavano in ogni ambito della propria vita” e chiedono di fare luce sui meccanismi interni per evitare altre tragedie.

alla scuola marescialli dei carabinieri di Firenze una allieva di 24 anni si è chiusa in un' aula e si è suicida ta con la pistola di ordinanza. Al momento non è stato rinvenuto alcuno scritto che spieghi il gesto della giovane.Continua a leggere

