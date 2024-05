(Di mercoledì 15 maggio 2024) «Unattacco può scatenare una guerra civile. Pensate a cosa succederebbe se per due mesi la gente non si vedesse erogare la pensione dopo un assaltoall'Inps». L'allarme lanciato dal ministro della Difesa Guidonell'audizione in Senato sta spingendo l'a riorganizzare la controffensiva informatica. Perché l'offensiva è già in atto. Mentre Vladimir Putin entrava per la quinta volta al Cremlino come presidente della Federazione russa, il 7 maggio scorso, Roma veniva colpita da una raffica di incursioni. Prima nel ministero dello Sviluppo economico, poi in quello delle Infrastrutture e, infine, ad essere violato è toccato al sito Internet della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «NoName057» il gruppo filorusso di pirati che ha rivendicato l'assalto. Nelle stesse ore ...

Difesa, l'Italia prepara il cyber esercito: in un anno 310 attacchi hacker. Piano di Crosetto - Difesa, l'Italia prepara il cyber esercito: in un anno 310 attacchi hacker. Piano di crosetto - «Un cyberattacco può scatenare una guerra civile. Pensate a cosa succederebbe se per due mesi la gente non si vedesse erogare la ...

Le guerre ostacolano il lavoro dell’antiterrorismo. Crosetto: “In arrivo il nono pacchetto di armi per Kiev” - Le guerre ostacolano il lavoro dell’antiterrorismo. crosetto: “In arrivo il nono pacchetto di armi per Kiev” - Le guerre rendono più difficile l’attività d’intelligence. E complicano il lavoro dell’antiterrorismo. Che si fonda anche su una fitta rete di collaborazioni internazionali, imprescindibili per sgomin ...

Guido Crosetto: "L'Europa non deve lasciare arrivare i russi a Kiev: chi ci dice che Putin si fermerà" - Guido crosetto: "L'Europa non deve lasciare arrivare i russi a Kiev: chi ci dice che Putin si fermerà" - Per il ministro se i carri armati di Mosca dovessero entrare nella capitale ucraina sarebbe "destabilizzante" per tutto il mondo e porterebbe ...