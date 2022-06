' Clamoroso | l' Atalanta piomba su Luis Suarez!'

Pubblicità

MADRID (Spagna) - L'indiscrezione riportata da Marca è clamorosa: secondo il quotidiano spagnolo, infatti, l'sarebbe interessata a Luis Suarez : l'ormai ex Atletico Madrid sarà dal 1° luglio senza contratto dopo che saluterà i Colchoneros a parametro zero. Per assicurarsi le prestazioni del 35enne ...L'exvuole restare a Milano e, in una seconda linea di centrocampo smantellata e in via di ... Nessunfuoco d'artificio nel suo quinto anno in nerazzurro, ma il solito usato sicuro ...MADRID (Spagna) - Marca lancia una clamorosa indiscrezione: l'Atalanta sarebbe interessata ad ingaggiare Luis Suarez, che a fine mese saluterà l'Atletico Madrid alla scadenza del suo contratto. Per ...Secondo Marca i nuovi coo-proprietari statunitensi guidati da Pagliuca potrebbero stanziare fondi extra per il mercato per ingaggiare l'ex Atletico, ora disponibile a parametro zero ...