Dalla Spagna su Ospina: contatti già avvenuti con il club, la conferma (Di venerdì 27 maggio 2022) Sirene estere per David Ospina. Il portiere del Napoli ha il contratto in scadenza con la società azzurra il 30 giugno e ad oggi l’impressione è che il rinnovo è in salita. Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe provando a convincerlo a restare, ma l’intenzione di Ospina sarebbe quella di andare via. Secondo quanto riportato dal portale todofichajes.com, l’estremo difensore colombiano ha delle proposte interessanti Dalla Spagna. Oltre il Real Madrid, di cui si è parlato già da diverse settimane, si sarebbe fatta avanti un’altra pretendente: il Villarreal. Ospina, Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) L’interesse dei blancos si sarebbe affievolito negli ultimi tempi, per cui la dirigenza del sottomarino giallo avrebbe deciso di spingere sull’acceleratore per portare ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) Sirene estere per David. Il portiere del Napoli ha il contratto in scadenza con la società azzurra il 30 giugno e ad oggi l’impressione è che il rinnovo è in salita. Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe provando a convincerlo a restare, ma l’intenzione disarebbe quella di andare via. Secondo quanto riportato dal portale todofichajes.com, l’estremo difensore colombiano ha delle proposte interessanti. Oltre il Real Madrid, di cui si è parlato già da diverse settimane, si sarebbe fatta avanti un’altra pretendente: il Villarreal., Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) L’interesse dei blancos si sarebbe affievolito negli ultimi tempi, per cui la dirigenza del sottomarino giallo avrebbe deciso di spingere sull’acceleratore per portare ...

