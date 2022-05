Cavani saluta il Manchester United | «Avrei voluto festeggiare i gol dell’anno scorso coi tifosi» – VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 maggio 2022) «Ho solo parole di gratitudine per idel. Mi hanno mostrato grande rispetto, sin dal primo giorno in cui sono arrivato, sono riconoscente a questo club e avrà un bel ricordo di questo affetto. Penso che i fan abbiano apprezzato tutto l’impegno che ho sempre messo in campo. Ho dato il meglio di me per questa maglia. Quello mi ha lasciato con l’amaro in bocca è stato giocare con gli stadi chiusi e senzanella passata stagione, quando abbiamo fatto bene. Quest’anno, con ipresenti, non ho potuto fare quello chesegnare i gol che ho segnato la scorsa stagione e festeggiarli con loro. Ma voglio ringraziare sinceramente idal profondo del mio cuore, ...