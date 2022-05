Per 133mila italiani con sclerosi multipla criticità per mantenere il lavoro (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Per chi affronta la sclerosi multipla sono in aumento le difficoltà nel mondo del lavoro. "I dati del Barometro 2022 sulla sclerosi multipla e patologie correlate dell'Aism, l'Associazione italiana sclerosi multipla confermano criticità strutturali per quanto riguarda l'accesso e il mantenimento del posto di lavoro per le 133mila persone che soffrono di questa patologia cronica nel nostro paese. Una persona su due non ha mai trovato il lavoro per cui era qualificato, 1 su 3 lo ha perso a causa della patologia, mentre solo il 20% ha trovato impiego col collocamento mirato, anche se crescono le domande negli ultimi 5 anni per l'inserimento nelle liste della legge 68 del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Per chi affronta lasono in aumento le difficoltà nel mondo del. "I dati del Barometro 2022 sullae patologie correlate dell'Aism, l'Associazione italianaconfermanostrutturali per quanto riguarda l'accesso e il mantenimento del posto diper lepersone che soffrono di questa patologia cronica nel nostro paese. Una persona su due non ha mai trovato ilper cui era qualificato, 1 su 3 lo ha perso a causa della patologia, mentre solo il 20% ha trovato impiego col collocamento mirato, anche se crescono le domande negli ultimi 5 anni per l'inserimento nelle liste della legge 68 del ...

