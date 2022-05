Mercato Milan – Il Newcastle non si arrende per Botman: le ultime (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Mercato del Milan ha già posto i suoi obiettivi, e fra questi vi è Botman, forte difensore centrale del Lille, sul quale c'è il Newcastle. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildelha già posto i suoi obiettivi, e fra questi vi è, forte difensore centrale del Lille, sul quale c'è il

Advertising

FBiasin : Suma: 'Chiama tuo padre che celebriamo lo scudetto del #Milan in diretta!' Io: 'A tuo rischio e pericolo. Papà ti p… - marcoconterio : ???? #Lazio scatenata sul mercato ???? In arrivo Marcos Antonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva ???? Intesa vicina… - Pistogolblasta2 : #Lazio, situazione mercato: #Milinkovic attratto dalle sirene inglese; per #Acerbi invece il #Milan dovrebbe confer… - granatissimi : Salernitana, Milan fa sognare i tifosi: 'Budget adeguato per il mercato' - 12pedu12 : @il_prof_13 @rykyjeypynaz @FFunesto @SantucciFulvio Kalulu non rinnova perché c’è il Milan. Non è un caso. È un pro… -