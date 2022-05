‘Viaggiatore solitario’ | il beat | sentimentalismo e il mito hollywoodiano secondo Tondelli

Leggi su 900letterario

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Viaggiatore solitario. Interviste e conversazioni 1980-1991 di Pier Vittorio, pubblicato postumo nel 2021 dalla Bompiani, si apre con il “giovane scrittore”con la sua altezza di 1,93, timido, dinoccolato e miope, che si destreggia nelle interviste con la sua aria comica e dalla parlata ricercata, usando anche delle citazioni di Rilke e Botho Strauss, senza però, definirsi “intellettuale”. Non è un intellettuale, semmai è “uno scrittore. punto e basta”. Il suo è un lavoro che lo porta a incubarsi nella sua solitudine, a stare con i suoi personaggi e la sua musica, non ci lavora tutti i giorni però, come Moravia. Conosceresignifica entrare nella sua sfera privata con la sua scrittura, del suo rapporto intimo con essa, l’unico oggetto che fa da scenografia durante la sua composizione, è la musica di Lou ...