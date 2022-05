Ruby ter, l’ira di Berlusconi: “Già assolto, c’è chi ce l’ha con me” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Non capisco come a distanza di tanto tempo c’è ancora chi in maniera esasperata si occupi di me… Sono già stato assolto, proprio non riesco a comprendere, allora c’è chi ce l’ha con me… Raccontano all’Adnkronos di un Silvio Berlusconi molto amareggiato e arrabbiato per la richiesta di condanna a 6 anni di carcere arrivata oggi nel processo Ruby ter per corruzione in atti giudiziaria. Il Cav per ora ha scelto di mantenere pubblicamente la consegna del silenzio. Al posto suo hanno parlato i vertici di Forza Italia, a cominciare da Antonio Tajani, che sui social è andato giù duro: ”Ancora una volta si usa la giustizia a fini politici. Da Milano arriva una assurda ed immotivata richiesta di condanna contro Berlusconi per una vicenda dalla quale è stato già assolto”. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Non capisco come a distanza di tanto tempo c’è ancora chi in maniera esasperata si occupi di me… Sono già stato, proprio non riesco a comprendere, allora c’è chi cecon me… Raccontano all’Adnkronos di un Silviomolto amareggiato e arrabbiato per la richiesta di condanna a 6 anni di carcere arrivata oggi nel processoter per corruzione in atti giudiziaria. Il Cav per ora ha scelto di mantenere pubblicamente la consegna del silenzio. Al posto suo hanno parlato i vertici di Forza Italia, a cominciare da Antonio Tajani, che sui social è andato giù duro: ”Ancora una volta si usa la giustizia a fini politici. Da Milano arriva una assurda ed immotivata richiesta di condanna controper una vicenda dalla quale è stato già”. Il ...

