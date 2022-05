Coltivare cannabis light per aiutare gli ecosistemi territoriali italiani (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) - Roma, 25/05/2022 - Le tematiche ambientali occupano sempre più spazio nel mondo dell'informazione, perché hanno conquistato maggiore rilievo anche nella coscienza collettiva. aiutare gli ecosistemi territoriali italiani a reagire a questo momento storico difficile, è diventata una priorità. In effetti, gli studi e le ricerche di settore hanno evidenziato a più riprese che siamo giunti a un punto di non ritorno. È urgente ridurre repentinamente il nostro impatto sul Pianeta, mettendo in atto una serie di comportamenti virtuosi che possano invertire il trend o, quanto meno, rallentarlo. Desta sempre curiosità scoprire che tra le coltivazioni più ecologiche e funzionali in Italia, vi sia la cannabis light, per motivi non solo produttivi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) - Roma, 25/05/2022 - Le tematiche ambientali occupano sempre più spazio nel mondo dell'informazione, perché hanno conquistato maggiore rilievo anche nella coscienza collettiva.glia reagire a questo momento storico difficile, è diventata una priorità. In effetti, gli studi e le ricerche di settore hanno evidenziato a più riprese che siamo giunti a un punto di non ritorno. È urgente ridurre repentinamente il nostro impatto sul Pianeta, mettendo in atto una serie di comportamenti virtuosi che possano invertire il trend o, quanto meno, rallentarlo. Desta sempre curiosità scoprire che tra le coltivazioni più ecologiche e funzionali in Italia, vi sia la, per motivi non solo produttivi e ...

