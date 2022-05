Badante morì di Covid a Ravenna, la famiglia fa causa all'anziano datore di lavoro: "Lo contagiò" (Di mercoledì 25 maggio 2022) commenta Un milione e duecentomila euro circa di danni, patrimoniali e non. È quanto chiesto dai familiari di un Badante di origine romena - morto l'anno scorso a 68 anni di Covid - all'anziano suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 maggio 2022) commenta Un milione e duecentomila euro circa di danni, patrimoniali e non. È quanto chiesto dai familiari di undi origine romena - morto l'anno scorso a 68 anni di- all'suo ...

